Kijkers Expeditie Robinson gunnen Bertie de winst

OOST-SOUBURG - Wint boerin Bertie Expeditie Robinson? Op die vraag krijgen we vanavond antwoord. Dan strijdt ze samen met Dio en Thomas om de winst. Eén ding is duidelijk: Bertie is dé favoriet bij de kijkers van het programma.

Op de Facebookpagina van Expeditie Robinson laat Bertie zien dat ze geen angsten kent: 'Thomas en Dio, kom maar op, ik lust jullie rauw!'

Duimpje voor Bertie

Uit een peiling van Expeditie Robinson blijkt dat de meerheid Bertie de overwinning gunt. Zo'n 95% van de van personen die gereageerd heeft, geeft Bertie een duimpje.

Bertie populairst

Ook uit een analyse op Twitter blijkt dat Bertie het populairst is. De meeste Expeditie Robinson-tweets gaan over de boerin uit Renesse: dat zijn er bijna 2.000. Thomas volgt met 1.036 tweets, over Dio wordt het minst gesproken: 659 tweets. De tweets over Bertie zijn bovendien positiever van toon dan de tweets over haar concurrenten Dio en Thomas.



Toen ze nog in #bzv zat, was niemand voor Bertie. Moet je nu eens kijken. #expeditierobinson — Kel (@klfrsr) December 17, 2016

Bertie in de finale van #expeditierobinson! Daar kan geen anti-depressiva tegen op! Beter wordt het niet mensen! Nu moet ze nog winnen! — tenkloostertwit (@tenKloostertwit) December 16, 2016

Potverdorie wat een heerlijke zenuwslopende aflevering! En die powervrouw Bertie! Zo enorm trots op je! .. #teambertie #expeditierobinson — Femke Pieper (@Femkepieper) December 16, 2016

Hosternokke-petje

Door de populariteit van Bertie loopt het ook storm bij de webshop die het blauwe hosternokke-petje verkoopt dat ze steevast opheeft bij Expeditie Robinson. Ook Omroep Zeeland geeft zo'n petje met die ultieme Zeeuwse kreet weg via een Facebookactie.



