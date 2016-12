Geen geld voor tweede universiteit in Zeeland

DEN HAAG - Een voorstel in de Tweede Kamer, om 19 miljoen uit te trekken voor een tweede universiteit in Zeeland, heeft het niet gered. Het ging om een amendement van de SGP-fractie.

19 miljoen

Met de 19 miljoen had het Rijk bijgedragen aan de komst van een technisch beta-college in Zeeland. Dat zou de tweede universiteit zijn in Zeeland, naast het bestaande University College Roosevelt (UCR). Provincie, bedrijfsleven en de bestaande hogere opleidingen in Zeeland willen ook meebetalen.

Pot

Volgens de SGP kan het Rijk die 19 miljoen makkelijk bijdragen, omdat er dit afgelopen jaar miljarden-meevallers voor het kabinet zijn geweest. Zo zou er bijvoorbeeld veel geld over zijn in een pot voor energiebesparende maatregelen. Maar daar was in de Tweede Kamer geen meerderheid voor te vinden.