Goes wil onderzoek naar afstoten Omnium (video)

GOES - De gemeente Goes wil komend jaar gaan onderzoeken of ze het Omnium volledig of gedeeltelijk kunnen afstoten. Het Omnium zelf ziet liever dat het sport- en recreatiecentrum volledig in handen blijft van de gemeente.

Afstoten

Het bekijken van de optie om het Omnium volledig of gedeeltelijk af te stoten is een aanbeveling van bureau Synarchis dat zelf eerder al de toekomst van het Omnium onderzocht. En dat is opmerkelijk, temeer omdat het bureau concludeert dat het Omnium de gemeente meer oplevert dan kost. Wethouder Derk Alssema zegt "We zitten in feite voor een dubbeltje op de eerste rij."



Stijgende lijn

En dat laten ook de cijfers van het Omnium zien. Het centrum doet het goed. Was er in 2015 nog een schuld van 500.000 euro, nu is die schuld al deels weggewerkt en staat er nog een restbedrag van 300.000 euro. De verwachting is dan ook dat dit in de komende jaren weggewerkt kan worden. Daar komt bij dat de gemeente trots is op het Omnium en ze van maatschappelijke waarde vindt.



Overheidsbedrijf

De stap om het sport en recreatiecentrum af te stoten ziet het Omnium zelf niet zitten, het wil liever een overheidsbedrijf blijven. "Als wij gedeeltelijk of volledig uitbesteed gaan worden dan heb je kans dat commerciële partijen de prijzen gaan verhogen want die moeten winst maken op de exploitatie. En dat is in het geval van het Omnium nu niet zo!" aldus commercieel manager Bart van den Heuvel.



Derde kwartaal volgend jaar

Vanaf januari gaat de gemeente starten met het onderzoek. In het derde kwartaal van volgend jaar, dus voor september, moet het worden afgerond.