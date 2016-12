Kerstdiner 2016: het draait om kwaliteit (video)

KORTGENE - Weet u al wat u met kerst op tafel gaat zetten voor het diner? Wordt het gourmetten, een rollade of een kalkoen? Een vegetarische maaltijd wellicht? Of wordt het toch een stukje wild? Bij de slager op Noord-Beveland merken ze vooral dat er gekeken wordt naar de kwaliteit van het vlees.

Koteletten

Cor Verburg komt aanlopen met een groot stuk vlees en legt dat op de houten werkbank. Hij slijpt z'n mes en snijdt een stuk van het lam af. "Een echt Noord-Bevelands lam," zegt Cor en pakt de hakbijl om vijftien koteletten los te maken. "Mensen komen van overal vandaan voor dit lam, maar ook voor het rundvlees dat wij verkopen. Vooral de ribeye is in trek." Cor slaat de bijl door het lam en de vijftien koteletten worden ingepakt, besteld door een klant uit het dorp.



Zelf slachten

Ondertussen staat Corine Verburg andere bestellingen op te nemen die binnenkomen. "De telefoon gaat regelmatig. En mensen van Noord-Beveland komen zelf even langs om hun bestelling door te geven," zegt Corine. "Echte trends zien we niet, maar vooral het feit dat wij zelf slachten wordt door onze klanten gewaardeerd. Dat we daardoor producten uit de directe omgeving verkopen, wordt erg gewaardeerd. Dat gaat van lam, rund tot wild, zoals hert."