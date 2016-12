Auto zwaar beschadigd na ongeval Clinge

CLINGE - Bij een eenzijdig ongeval aan de Woestijnestraat in Clinge is donderdagavond een auto in de sloot beland. Het voertuig raakte daarbij zwaar beschadigd.

Onbekend

De bestuurder raakte door nog onbekende oorzaak de controle over zijn auto kwijt. De hulpdiensten waren ter plekke om de bestuurder te helpen. Het is niet bekend of iemand gewond is geraakt.



Geborgen

Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot gehaald.