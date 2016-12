Verwarde man verspreidt beledigende brieven

Een tas vol

Bij verschillende inwoners, bedrijven en instellingen in Terneuzen zouden vanaf 22 december deze brieven zijn binnengekomen. Allemaal met een beledigende en belasterende toon. Op vrijdag wist de politie bij een bushalte aan de Alvarezlaan in Terneuzen de verdachte aan te houden. De man had een tas vol met vergelijkbare brieven bij zich en maakte een verwarde indruk.



Aangifte

De politie heeft tot nu toe van één persoon die expliciet in de brieven genoemd werd aangifte opgenomen van belediging. De verdachte is na verhoor met een proces-verbaal op zak vrij gelaten.