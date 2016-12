Glazen Huis Koudekerke brengt ton op (video)

Week

Het geld gaat dit jaar naar de bestrijding van longontsteking bij jonge kinderen in Derde Wereldlanden. In Koudekerke waren drie dj's Sander Willemse uit Domburg, Yorben Weststrate uit Vlissingen en Jeroen van Goethem uit Domburg vrijwillig opgesloten in het glazen huis.



Vijfde keer

Het was de vijfde keer dat er een Glazen Huis in de gemeente Veere staat. Vorig jaar werd in Domburg bijna 123.000 euro opgehaald. Al eerder waren Oostkapelle en Westkapelle gastdorp. In 2012 werd er 118.000 euro opgehaald, in 2013 88.000 euro en in 2014 102.000 euro.

Wauw, wauw, WAUW!! Wat hebben we er samen een prachtige week van gemaakt. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen:... https://t.co/mdCqFol8eP — Koudekerke SR (@KoudekerkeSR) 24 december 2016