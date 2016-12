Onderzoek naar dode man bij 's-Heerenhoek (video)

's-HEERENHOEK - Bij een ongeluk op de Heinkenszandseweg in 's-Heerenhoek is maandag een 27-jarige man uit Kwaddendamme om het leven gekomen. De politie kreeg rond 04.00 uur de melding van een automobilist, dat hij iemand had geraakt en dat het slachtoffer was overleden.

Onderzoek

Onduidelijk is of het slachtoffer al voor de botsing op de weg lag. De politie onderzoekt of de man uit Kwadendamme al eerder in de nacht iets is overkomen. Zijn fiets lag onbeschadigd in de berm. De politie is op zoek naar getuigen.



Politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk:

Tips tot nu toe

De oproep voor getuigen leverde maandag zo'n tien tips op, met name van voorbijgangers. Desondanks is het nog niet duidelijk wat er precies is voorgevallen op de weg.