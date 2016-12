Beelden opgedoken van vechtpartij tijdens Kerst in Goes

GOES - Op internet is een video opgedoken van de vier Poolse mannen die op kerstavond meerdere mensen hebben lastiggevallen en mishandeld in Goes. De beelden zijn gemaakt door één van de omstanders en zijn op Dumpert.nl gezet.

Gebroken kaak

Twee jongens die naar discotheek El Toro wilden, werden aangevallen door de Poolse mannen. Portiers schoten de jongens te hulp waarna er klappen vielen. Eén van de portiers liep daarbij een gebroken kaak op. De vier Poolse mannen vluchtten weg. Kort daarna werden ze door de politie aangehouden voor een andere mishandeling. Het gaat om vier Poolse mannen van 20, 26, 28 en 39 jaar.



Lees ook: Poolse mannen slaan erop los in Goes tijdens Kerst



Dumpert

Eerder deze maand kwam er ook al een video op Dumpert waarin een Zeeuwse agente was gefilmd tijdens een arrestatie. Ook dat incident vond plaats tijdens een stapavond in Goes.