Drone landt op de motorkap

GOES - Een bijzondere botsing voor een 27-jarige automobilist op Tweede Kerstdag. De vrouw uit Kruiningen reed op de Deltaweg bij Goes toen een drone op haar afkwam.

Motorkap

De zwarte drone raakte de motorkap en dat zorgde voor lichte schade aan de auto.



Jongens

Kort na dit incident, rond 16:40 uur, hebben getuigen drie jongens gezien die richting ’s-Heer Hendrikskinderen liepen. Eén van de jongens had iets in zijn handen. De politie vraagt de ouders van deze jongens contact op te nemen als hun kinderen in die omgeving met een drone hebben gespeeld.