Tweehonderd klachten over onderhoud woning

OOST-SOUBURG - Ruim de helft van de Zeeuwse deelnemers aan de huurwoningen-enquête (53 procent) is ontevreden over het onderhoud aan de woning. Het onderzoek is samen met de andere regionale omroepen en de NOS gedaan. Ronduit slecht wordt het huurhuis door 17 procent van de bijna 400 Zeeuwse deelnemers genoemd.

Verhuizen

Iets minder dan de helft van de deelnemers, zo'n 40 procent, zegt als gevolg van de onderhoudstoestand te willen verhuizen. Zeeland telt zo'n 55.000 huurhuizen.

Opknappen

In de enquête werd onder meer de vraag gesteld wat er dringend aan het huis moet worden gedaan. De antwoorden blijken vervolgens heel vaak het woord 'isolatie' te bevatten. Concreet vragen de mensen vaak om spouwmuurisolatie, dubbel glas, tochtstrippen en nieuwe rubbers om de ramen.

Reactietijd

Maar hoe snel wordt er door de woningcorporaties gereageerd als er klachten zijn? Dat verschilt per provincie en de Zeeuwse verhuurders lijken wat sneller dan de rest, hoewel niet de snelsten van Nederland. Toch komt ruim tweederde van de woningcorporaties in onze provincie binnen een week na de klacht een kijkje nemen.

Vergelijking

Inwoners van de noordelijke provincies hebben doorgaans een beter cijfer voor hun huurhuis dan die in de zuidelijke provincies. Maar ook al beoordelen Zeeuwen die aan de enquête hebben deelgenomen hun huizen ietsje slechter dan het landelijke gemiddelde, ze geven hun woning toch nog het rapportcijfer 6.



Woningcorporaties

Zeeuwse woningcorporaties zijn over 't algemeen wel tevreden over het cijfer dat Zeeuwse huurders geven voor hun woning. Eric de Ceuster, directeur van Woongoed: "Ik ben blij dat het een voldoende is, maar ik had natuurlijk gehoopt op een hoger cijfer. En dat de helft ontevreden is over het onderhoud, vind ik heel vervelend. We doen er namelijk alles aan om ervoor te zorgen dat iedereen tevreden is met hun woning."