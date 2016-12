Kortsluiting mogelijk oorzaak caravanbrand (video)

BURGH-HAAMSTEDE - De brand bij camping Duinrand in Burgh-Haamstede is mogelijk veroorzaakt door kortsluiting. Dat laat de beheerder van de camping weten. De politie heeft dinsdag onderzoek gedaan en brandstichting uitgesloten.

Derde brand

Beheerder Jaap Maaskant is opgelucht dat het niet om brandstichting gaat. Dit is namelijk al de derde keer in tien jaar tijd dat er brand is op de camping, een keer ging het om een technische fout en een keer om brandstichting.



Overbuurman

Rond 04.00 uur ontdekte de Duitse overbuurman van de stacaravans dat er brand was. Hij vertelde aan Omroep Zeeland dat hij wakker schrok van een knal. Toen hij buitenkwam stonden beide caravans al flink in de vlammen.



Duitse eigenaren

In de twee stacaravans was niemand aanwezig. De eigenaren wonen in Duitsland en zijn dinsdag telefonisch op de hoogte gebracht. De campingbeheerder schat dat de totale schade zo'n 50.000 euro bedraagt.



Dagwaarde

Volgens Maaskant is het maar de vraag of de eigenaren een nieuwe caravan kunnen terugplaatsen. Beide caravans waren al wat ouder en de verzekering keert enkel de dagwaarde uit.