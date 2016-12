Deel maatregelen jaarwisseling Reimerswaal ingetrokken

Verboden

De gemeente Reimerswaal kondigde een aantal weken geleden een aantal verboden aan rondom de jaarwisseling. Zo is er een alcoholverbod en mogen brommers niet zonder uitlaat door de dorpen rijden. En in heel de gemeente is het stoken van open vuur verboden.



Protest

Vanuit Krabbendijke kwam er vooral veel protest tegen het stookverbod. De gemeente maakte daarop een uitzondering voor het dorp. Het vreugdevuur mag op de kruising van J.W. Frisostraat en de Dorpsstraat worden gestookt in een afgesloten container. Vanaf 23.00 uur mag het worden opgebouwd en het mag branden van middernacht tot 04.00 uur



Afspraken

Volgens burgemeester Piet Zoon zijn er duidelijke afspraken gemaakt met de inwoners. 'De initiatiefnemers hebben de garantie gegeven dat het vuur van beperkte omvang zal zijn.' Over extra inzet van de politie wil de burgemeester nog niets zeggen. 'Er zal voldoende politie zijn om de maatregelen van de gemeente te handhaven.'