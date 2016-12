Lammetjes aaien in Schaapskooi Nisse

NISSE -In de schaapskooi bij Nisse worden deze week weer de traditionele lammetjesdagen gehouden. Er kunnen natuurlijk lammetjes worden geaaid, maar er zijn ook andere dieren te bewonderen.

Lammetjes

Op het terrein lopen alpaca’s, geiten, biggetjes en kalkoenen rond. Maar centraal staan de lammetjes. Ze variëren in leeftijd van vier dagen tot drie weken. Ook worden schapen geschoren.

Overgenomen

De schaapskooi is eerder dit jaar overgenomen door vader Harry Visser en zijn dochter Chantal uit Vlissingen. Harry was al actief als schapenscheerder voor de vorige eigenaar. Toen die stopte met de schaapskooi namen vader en dochter Visser het bedrijf over.

De Lammetjesdagen zijn tot en met vrijdag van tien tot zes uur.