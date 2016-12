Anonieme gift voor de orgelman van Zegt U Het Maar (video)

EEDE / GOES - Een anonieme weldoener heeft Raoul de Geeter in Eede 150 euro geschonken, om nieuwe boeken voor zijn draaiorgel te kopen. De Geeter laat regelmatig orgelmuziek horen in het Omroep Zeeland radioprogramma Zegt U Het Maar.

Geen geld

De Geeter speelt muziek af op een draaiorgel dat hij met de hand draait. Daarvoor gebruikt hij boeken die tientallen euro's per stuk kosten. In één van de uitzendingen liet De Geeter zich ontvallen dat hij geen geld had om zijn collectie draaiorgelmuziek uit te breiden. Een luisteraar van Zegt U Het Maar trok zich dat aan en schonk geld. Ze wil wel anoniem blijven.



Nieuwe muziek

De Geeter reageerde verheugd op de geste. "Daar kan ik zeker een paar mooie boeken voor kopen zodat ik weer nieuwe muziek kan laten horen op de radio." Hij is zeker van plan om er mee door te gaan. "Als het rustig is op de radio grijp ik mijn kans. Ik leg de telefoon bij het orgel en speel de muziek. Vooral oudere mensen zijn er dol op, ik krijg erg veel reacties."