'De troosteloosheid van een vluchtelingenkamp went nooit' (video)

MIDDELBURG -"Het went nooit", zegt Henk Goudzwaard van de kledingbank Zeeland. Begin dit jaar ging hij zes keer mee met het transport naar het vluchtelingenkamp in Duinkerke met tenten, dekens en brandhout. Wat hem het meest bij is gebleven, zijn de honderden kinderen in het kamp.

Moedeloosheid

"De kinderen waren vrolijk, zelfs als er geen reden was om vrolijk te zijn." Maar ook de jonge moeders met baby's in een vochtig tentje, de moedeloosheid in de ogen van de mannen, de constante strijd om warm te blijven en de doordringende stank van zeven latrines voor meer dan 2000 mensen hebben bij Goudzwaard een onuitwisbare indruk achter gelaten.



De wereld is van iedereen

Op de vraag of hij weer zou gaan als het nodig zou zijn, zegt hij direct ja. "Het klinkt zo mooi in het liedje van Thé Lau, iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen, maar bij hulp aan vluchtelingen komt het er echt op aan en moeten we dan een hek om Nederland zetten en zeggen blijf maar daar?"

Terugblik

Verslaggever Anke Tanihatu ging begin dit jaar mee met een van de transporten van de kledingbank Zeeland. Hieronder blikt ze samen met Henk Goudzwaard terug.