Meer bezoekers dan ooit voor Watersnoodmuseum

OUWERKERK - Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk heeft nooit eerder zoveel bezoekers getrokken dan dit jaar. Volgens de directie hebben dit jaar 89.000 mensen het museum bezocht, het hoogste aantal sinds de start in 2001.

Erkenning

Volgens directeur Siemco Louwerse is de stijging van het aantal bezoekers vooral te danken aan de erkenning tot Nationaal Kennis- en Herinneringscentrum voor de Watersnoodramp van 1953. Daardoor werden extra activiteiten georganiseerd zoals een manifestatie en filmdagen.



Waterzolder

Ook is de stijging te danken aan de nieuwe waterzolder van het museum. Bezoekers kunnen daarnaast in een speciale Virtual Reality-ruimte met behulp van een speciale bril zien wat er gebeurt als de dijk breekt en water een huis binnenkomt.



