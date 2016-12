Lourens nieuwe trainer Kloetinge

Geen onbekende

Lourens (44) is geen onbekende voor Kloetinge. Zo speelde hij in de periode van 1996 tot 2001 in het eerste elftal toen dit team onder hoofdtrainer Diederik Hiensch uit kwam op het hoogste niveau van het zaterdagamateurvoetbal. Na zijn loopbaan als actief voetballer is Lourens vier jaar lang assistent-trainer bij de club geweest.



Derde

Kloetinge komt op dit moment uit in de eerste klasse en staat op de derde plaats.