'Ondanks mijn ziekte ben ik toch een beetje in de kerk' (video)

Betrokken

"Ik voel me nu meer betrokken bij de kerkdienst dan eerst", zegt Plasse. Ze vergelijkt de videostream met de 'ouderwetse' kerktelefoon. "Toen had ik geen beeld. Soms hoorde ik iets gebeuren, maar dan wist ik niet wat er aan de hand was. Nu zit ik eigenlijk eerste rang en zie ik alles."



Wereldwijd

"Op dit moment kijken iedere zondag zo'n vijfentwintig mensen live mee", vertelt Bert Heijstek van de protestantse gemeente in Vlissingen. De diensten in de Sint Jacobskerk zijn over de hele wereld terug te kijken. "Zo bereiken we hopelijk nog meer mensen."

Luie stoel

Bert Heijstek denkt niet dat mensen minder naar de kerk komen, als ze ook vanuit hun luie stoel kunnen kijken. "Onze ervaring is dat alleen ouderen en zieken gebruik maken van de videodienst. Het bijwonen van de dienst in de kerk heeft toch iets extra's."