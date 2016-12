Vuurwerkverkoper: 'Ik hou wel van een mooie knal' (video)

THOLEN - De vuurwerkverkoop is weer gestart. In Zeeland zijn er dit jaar 32 verkooppunten, een minder dan vorig jaar. Bij een van die verkooppunten, boekhandel Dieleman in Tholen, hebben een paar honderd mensen van tevoren vuurwerk besteld.

Siervuurwerk

"Wat het dit jaar heel goed doet, is het siervuurwerk en dan voornamelijk het Duitse siervuurwerk", zegt Leen Tichem van boekhandel Dieleman. Hij verkoopt al meer dan 45 jaar vuurwerk. "In de eerste plaats omdat ik zelf ook wel van een mooie knal houd en omdat het een leuk extraatje is voor de winkelomzet tegen het einde van het jaar." Ondanks de drukte, vindt Tichem dit de gezelligste tijd van het jaar, omdat de hele familie dan aan de slag is in de winkel.



Bestelling

Toen hij donderdagmorgen de deur van zijn winkel opende stonden de eerste klanten al voor de deur. Om te voorkomen dat hun favoriete vuurwerk uitverkocht zou zijn, hebben ongeveer honderd klanten van Tichem van tevoren al hun bestelling doorgegeven.



Lastig

Behalve het afsteken is de verkoop van vuurwerk ook aan allerlei regels en veiligheidsvoorschriften gebonden. Dat vindt Tichem wel lastig. "Zo'n 30 kilometer verderop in Belgiƫ ligt het vuurwerk los in de schappen." Tichem vindt dat de regels in Nederland in vergelijking met de rest van Europa zijn doorgeslagen, en daar hebben de Nederlandse verkopers last van.

300 euro

De meeste mensen die in de winkel hun bestelling komen ophalen, hebben tussen de 40 en 80 euro aan vuurwerk besteld. Dimitri is de uitzondering. Hij heeft voor ongeveer 300 euro aan voornamelijk knalvuurwerk besteld. Garanderen dat hij het niet voor zaterdag 18.00 uur al afsteekt, kan hij niet.



Afsteken

Sinds vorig jaar is de tijd waarin vuurwerk mag worden afgestoken aangepast. Was het eerst toegestaan om vanaf 10.00 uur 's morgens op 31 december te knallen, sinds 2015 mag dat pas vanaf 18.00 uur 's avonds. De regels zijn aangescherpt omdat mensen en dieren te veel overlast hadden van het vuurwerk, maar dat is niet het enige voordeel merkt een moeder op van twee jonge kinderen: "Normaal besteedden we ongeveer 40 euro, maar dat is veel te veel voor de korte tijd die ze nu nog maar hebben." Ze geeft dit jaar maar 20 euro uit aan vuurwerk. "Van het overige geld kan ik nu extra champagne kopen."