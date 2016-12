Geld gezocht voor 'Schelde-kunst' Vlissingen

VLISSINGEN - De stichting 'Mannen Tussen Staal' in Vlissingen zoekt geld voor de realisatie van het gelijknamige kunstwerk op het Scheldeplein in Vlissingen. Het gaat niet alleen om giften en donaties; ook zijn er miniaturen van het beeld gemaakt, die te koop worden aangeboden. Om het beeld van kunstenaar Joris Baudoin mogelijk te maken is 25.000 euro nodig.

Arbeiders

Het kunstwerk 'Mannen Tussen Staal' is een 'hommage aan alle arbeiders die in het hart van Vlissingen met en tussen het staal prachtige schepen, machines en scheepsinterieurs hebben gemaakt', schrijft de stichting in een persbericht. Daarmee wordt gedoeld op de scheepsbouw bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde aan de rand van de Vlissingse binnenstad. Die activiteiten zijn na ruim honderd jaar inmiddels overgenomen door de werf van Damen in Vlissingen-Oost.

Teruggeven

'Samen willen we Vlissingen een stukje geschiedenis teruggeven', zegt één van de initiatiefnemers Truus Sepers.