Miljoenen voor nieuwe apparatuur ZRTI

foto's: ZRTI



Complexe apparatuur

Bestralingstoestellen worden sowieso periodiek vervangen. Omdat het om grote en complexe apparatuur gaat, neemt de vervanging enkele maanden in beslag. De werkzaamheden om het eerste toestel te vervangen, starten volgende week. In mei wordt dat dan in gebruik genomen. Omstreeks half augustus zal het tweede toestel vervangen worden.



Behandeltijden verruimd

Tijdens de vervanging werkt het ZRTI tijdelijk met twee in plaats van drie toestellen op de locatie in Vlissingen. Om toch alle patiënten te kunnen blijven behandelen, verruimt het ZRTI tot 1 mei de behandeltijden op bepaalde dagen. Daardoor kunnen alle behandelingen die nodig zijn doorgang vinden. De overlast voor patiënten wordt tijdens de werkzaamheden zo beperkt mogelijk gehouden.



Renovatie gebouw

Naast de vervanging van de twee bestralingsapparaten investeert het ZRTI de komende jaren ook in de renovatie van het pand in Vlissingen. Op die manier kunnen patiënten in een comfortabele en rustige omgeving verblijven. Hierbij is er veel aandacht voor licht, kleuren en materialen.