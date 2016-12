'Ik ga de sfeer van de Meker missen!'

MIDDELBURG - Nog één keer een ramp pakken met je skateboard, step of bmx. Donderdagavond was de allerlaatste kans voor liefhebbers want daarna gaat de Meker definitief dicht. De financiële lasten zijn namelijk niet meer te dragen.

De laatste avond in de #Meker! Zelfs vanuit #Friesland komen ze naar #Middelburg om nog één keer, hier, de ramps te pakken! pic.twitter.com/0HdWOhyxe1 — Heiko Strietman (@mediawoord) 29 december 2016

Geschiedenis

In 1998 begon de Meker door het kraken van een gymzaal in de Nassaulaan in Middelburg. Daarna kwam het skatepark op de huidige locatie aan de Sportlaan. Tot 2014 viel de Meker onder Stichting Welzijn Middelburg. Daarna werd er een bestuur in het leven geroepen en ging het op eigen kracht verder onder: stichting Meker inline Skaten Middelburg.

Einde

Tot vandaag. De financiële lasten zijn te zwaar geworden voor de stichting. En dat vinden de skaters, bmx-ers en andere liefhebbers enorm jammer. En ze komen ervoor van heinde en verre. Ook een jongen uit Friesland kwam hier graag. "Ja ik ga vooral de sfeer van de Meker missen. Dit was echt iets unieks. Klein maar dat gaf juist dat speciale gevoel". En ook Vlamingen hebben graag wat reistijd over om in Middelburg los te kunnen gaan. "Zoiets als dit met zo'n sfeer dat vind je niet in België. Nergens denk ik".

Hoop

Maar er gloort hoop aan de horizon. Niet voor de Meker an sich maar wel voor liefhebbers van de sport. Want het is de bedoeling dat in Goes over een aantal maanden een compleet nieuwe indoor skatebaan komt. Ook al zal het niet de sfeer dragen zoals de Meker toch zijn de jongeren ervan overtuigd dat het gaaf zal zijn. "Natuurlijk wordt dat anders maar ik weet zeker dat we daar echt ons ding kunnen gaan doen. Het zou vet zijn als het lukt!"



