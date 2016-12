Elk jaar meer dan 1,5 ton vuurwerkschade

Borsele hoog

Acht Zeeuwse gemeenten leverden cijfers over de afgelopen drie jaarwisselingen. Middelburg had in die periode gemiddeld de hoogste schade: 27.000 euro. Sluis stond onderaan met gemiddeld 900 euro. Borsele kwam op een gemiddelde van 19.800 euro, wat hoog is gezien het geringe inwoneraantal.

Schatting

Niet alle dertien Zeeuwse gemeenten hebben cijfers aangeleverd. Maar op basis van de verstrekte gegevens van de acht gemeenten en het inwonersaantal van de overige vijf is een betrouwbare schatting te maken.