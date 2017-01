Zeeland wordt wakker: wraakactie, onderzoek en oudejaarsslachtoffers

OOST-SOUBURG - Goedemorgen! Het is woensdag 4 januari 2017 en dit is het nieuws in Zeeland.

Wraakactie

De rellen die plaats vonden in de Bloemenbuurt van Vlissingen afgelopen jaarwisseling kwamen niet als een verrassing. Dat zegt Chris van Wezel van Stichting Droom. Die stichting zit midden in de buurt in een oud schoolgebouw.



Aanvullend onderzoek

De recherche heeft aanvullend onderzoek gedaan bij het Schelde-Rijnkanaal. In november werd daar het lichaam van Erik van den Boogaart uit Spijkenisse gevonden. De man was met geweld om het leven gebracht.



Verantwoordelijkheid nemen

Mensen in het Middengebied in Vlissingen moeten echt hun verantwoordelijkheid nemen, voordat het escaleert in de buurt. Dat zegt maatschappelijk werker Gina Scheermeijer naar aanleiding van de rellen in de buurt tijdens de jaarwisseling.



Gewonde Zeeuwen

De Zeeuwse ziekenhuizen hebben twaalf mensen moeten opnemen met problemen die gerelateerd zijn aan oudejaarsnacht. Het gaat om zes vuurwerkslachtoffers en zes mensen met een alcoholvergiftiging. Dat is meer dan tijdens de vorige jaarwisseling.



Foto: Adrie de Willigen



Het weer

Het is vandaag onstuimig weer. Winterse buien met een harde noordwestenwind en soms harde windstoten. Het wordt rond de zeven graden.