Failliet Getijde College: 'Maandag gewoon school'

Concrete interesse

Tot maandag 9 januari hebben de leerlingen nog kerstvakantie, maar daarna worden ze gewoon op school verwacht. "Een partij heeft concrete interesse om het Getijde College over te nemen", zegt Jeroen de Waard van Van Leeuwen & De Waard Advocaten. "We hopen de gesprekken voor het weekend af te ronden."



Faillissement

De school kampte al langer met financiĆ«le problemen, maar over de toedracht van het faillissement wil Van de Wouw nu niks kwijt. "We zijn nu druk in gesprek met een geĆÆnteresseerde partij." Pas als die onderhandelingen zijn afgerond wil Van de Wouw meer vertellen.



Meerdere scholen

Het in 2012 opgerichte Getijde College is een particuliere MBO-opleiding. De school biedt kleinschalige opleidingen aan in de horeca-, accountancy- en toerismesector. Sinds 2014 valt ook de Avondschool onder het Getijde College. Het Stedelijk College Goes is sinds dit schooljaar ook een onderdeel van het Getijde College. Daar kunnen leerlingen een vmbo-, havo- en vwo-opleiding volgen. Die scholen zijn ook failliet verklaard.