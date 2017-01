'Zeeland moet in Den Haag zoemen als een mug' (video)

GOES - Joba van den Berg is dé Zeeuwse kandidaat voor het CDA bij de Tweede Kamerverkiezingen. Maar tot verbazing van velen woont ze in Utrecht. Om daar verandering in aan te brengen huurt ze nu een appartementje in het centrum van Goes. Deze week verhuisde ze haar spullen.

Verbazing

Het riep veel vragen op toen het CDA Joba van den Berg als Zeeuwse kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen presenteerde. Maar zelf kan ze goed uitleggen hoe dat gegaan is. "Ik heb jaren in Kloetinge en in Goes gewoond. Maar halverwege 2016 ben ik naar Utrecht verhuisd vanwege mijn baan bij Bouwend Nederland. Maar nu ik de Zeeuwse vertegenwoordiger voor het CDA kan worden, vind ik het heel belangrijk om hier toch weer een eigen plekje te hebben."



Zeeland

Daarom verhuisde ze deze week een deel van haar spullen naar een appartementje in Goes. Ze is van plan daar de weekenden te zijn, vooral voor de contacten met de Zeeuwse achterban. "Maar tegelijk heb ik ook veel Zeeuwen horen zeggen dat het niet zoveel uitmaakt waar je vandaan komt, maar dat het veel belangrijker is wat je voor Zeeland gaat doen."



Mug

Het valt Van den Berg op dat Zeeuwen denken dat ze weinig invloed kunnen uitoefenen omdat ze uit kleine provincie komen. "Maar dan denk ik altijd aan de uitspraak van Anita Roddick, de oprichter van The Bodyshop. Zij stelde dat je niet groot hoeft te zijn om impact te hebben. Probeer maar eens met een mug in je slaapkamer te gaan slapen."

Verbinden

Van den Berg ziet zichzelf vooral als een verbinder. "Voor Zeeland wil ik de verbindende factor zijn en een brug slaan tussen Zeeland en Den Haag." Ze vindt dat de Rijksoverheid de provincie veel serieuzer moet nemen. "Zeker als hier goeie plannen liggen om de economie een impuls te geven en voor een technische universiteit. Met goede plannen kun je mensen overtuigen, is mijn ervaring."



Andersom

Nu heeft Van den Berg dus een appartementje in Goes. Veel Kamerleden huren juist een extra woonruimte in Den Haag. "Wij doen het andersom. Voor mij ligt het meeste werk in de Randstad en straks dus ook in de Tweede Kamer. Daarom houden we een huis in het midden van het land. Maar voor de contacten in Zeeland huren we dus een studio in het centrum van Goes.



Grote kans

Ze staat op nummer 18 op de kandidatenlijst en Van den Berg denkt zelf dat de kans heel groot is dat ze in de Tweede Kamer komt. "We gaan voor verdubbeling van het aantal zetels. Nu hebben we er dertien en we willen naar 26."

Luister hier naar de radioreportage over de verhuizing van Joba van den Berg van Utrecht naar Goes: