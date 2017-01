HZ Bouwkunde jaar naar Middelburg

MIDDELBURG - De opleiding Bouwkunde van de HZ University of Applied Sciences vestigt zich het komende jaar in de silo van Rothuizen-architecten in Middelburg. De tijdelijke verhuizing komt voort uit het samenwerkingsverband tussen de HZ en het architectenbureau.

Frisse ideeën

Het idee erachter is dat studenten middenin de praktijk van hun aanstaande werk zitten. Medewerkers van het architectenbureau moeten profiteren van de frisse ideeën van hun toekomstige collega's. "Ik hoop dat we echt van elkaar kunnen leren", zegt Taco Tuinhof van Rothuizen-architecten.



Complete opleiding

"Je ziet dat het onderwijs zich steeds meer naar de praktijk trekt." Volgens Tuinhof is dit een van de eerste keren dat een complete opleiding zich huisvest in een architectenkantoor. De verhuizing is in eerste instantie voor vijftien maanden, maar de bedoeling is dat de samenwerking zich daarna voortzet.