Zeeuwse musea trekken ruim half miljoen bezoekers

OOST-SOUBURG - De 46 musea in Zeeland hebben in 2016 samen 514.000 bezoekers getrokken. Dat is iets minder dan in het absolute topjaar 2015, maar Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland spreekt toch van een goed museumjaar.

Landelijke trend

De Zeeuwse groei sluit aan bij de landelijke trend, waarin over heel Nederland verspreid de regionale musea het goed deden. Dat komt volgens Stichting Cultureel Erfgoed omdat musea zich steeds meer inzetten op evenementen en activiteiten op locatie. Dat vergroot de zichtbaarheid en wordt er nieuw publiek bereikt.



Stijging

Zeeuws-Vlaanderen is de enige regio die een stijging laat zien. Dat komt onder meer door de opening van Het Warenhuis in Axel en het Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent. Alle andere regio's laten een daling zien.



Top-5

De top-5 van musea met de meeste bezoeken in Zeeland is nog hetzelfde als vorig jaar:

1. Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk

2. Het Zeeuws Museum in Middelburg

3. Het Polderhuis in Westkapelle.

4. De Stoomtrein Goes-Borsele

5. Terra Maris-Museum in Oostkapelle