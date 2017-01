The Royal Engineers op Amerikaanse tour

OOST-SOUBURG - The Royal Engineers gaat op tournee in de Verenigde Staten. De seventies popband uit Utrecht vertrekt op 17 januari naar Salt Lake City. De band met een deels Zeeuwse bezetting speelt daar onder andere op het Sundance Festival.

Vlogs

De komende tijd houdt The Royal Engineers de fans op de hoogte via vlogs op YouTube. Zanger/toetsenist René Geelhoed en zangeres Butet Tamba kondigden ook een nieuwe single aan. Die heeft, geheel in stijl met dit nieuws, als thema: reizen.

Bandbus

Eerste single van The Royal Engineers was Summer Queen uit 2013. Twee jaar later bracht de band de EP One uit. Ze waren een half seizoen huisband van het Fox Sports programma De Eretribune. Vorig jaar mei kwam The Royal Engineers landelijk in het nieuws doordat de bandbus uitbrandde en alle instrumenten verloren gingen. Afgelopen najaar was de band deelnemer aan het reizend popfestival Popronde.



Zeeuwen

In The Royal Engineers spelen twee Zeeuwen: zanger/toetsenist René Geelhoed is afkomstig uit Zonnemaire en drummer Michiel Buijsse uit Lewedorp. Overige leden zijn Butet Tamba (zang), Rens Ouburg (gitaar/zang) en Rob den Tuinder (bas).