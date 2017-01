'Nepmiljonair' blijft voorlopig op vrije voeten

Flessentrekkerij

De 76-jarige man uit Goes wordt verdacht van oplichting in vereniging en flessentrekkerij. Dat laatste is bijvoorbeeld overnachten in een hotel zonder te betalen.



Miljonair

De man zou zich tussen 2013 en 2015 verschillende keren als miljonair hebben voorgedaan. Dat gebeurde in Sint-Maartensdijk, Goes en Roosendaal. Hij beweerde zo'n vijftien miljoen euro op buitenlandse bankrekeningen te hebben. Onder een valse naam zou hij auto’s hebben gehuurd en in hotels hebben overnacht en gegeten zonder te betalen.



Gedragsneuroloog

De man mocht de strafeis al thuis afwachten en de rechtbank bracht daar vandaag geen verandering in. De zaak zou eigenlijk vandaag al inhoudelijk behandeld worden, maar de onderzoeken van de gedragsneuroloog zijn nog niet klaar. De rechtbank heeft de verdachte wel opgelegd om aan die onderzoeken mee te blijven werken.



Inhoudelijk

Wanneer de zaak inhoudelijk behandeld wordt, is nog niet bekend.