Grootste leeuw van Nederland komt naar Goes

Wedstrijd

Leeuw

Het spektakelstuk met de Chinese Leeuw wordt andere jaren op de Dam in Amsterdam uitgevoerd bij de viering van het Chinese nieuwjaar. Maar dit jaar is de Dam in de hoofdstad opgebroken. Daarom komt het dier dit jaar naar Goes om daar de Lion Dance uit te voeren.



Wedstrijd

Burgemeester René Verhulst heeft in het kader van het Azië-jaar een wedstrijd uitgeschreven: Wie heeft de mooiste Aziatische tuin van Goes? "Daarbij kun je denken aan Japanse tuinen in ying yang-stijl, met wit grind en grote zwarte stenen", zegt Verhulst. "Maar ook waterpartijen, rotstuinen, bonsaiboompjes en opgeschoren struiken." Mensen kunnen hun tuin tot 1 juli insturen. De winnaar krijgt een grondig advies van een echte tuinarchitect over hoe de tuin verder verbeterd kan worden.



Spektakel

Tijdens het Azië-jaar staan nog meer bijzondere dingen op stapel in Goes. Zo komen er in het centrum Chinese poorten, zoals je die bij Chinatowns in grote steden ziet. In Goes hangen vlaggen met futuristische wolkenkrabbers uit Azië en daartussen de televisietoren uit Goes. Verhulst: "Als je die banieren ziet, zou je bijna geloven dat onze televisietoren tussen de wolkenkrabbers in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur staat."

Koreaanse Week

Verhulst is in gesprek met de ambassadeur van Zuid-Korea om in 2017 een Koreaanse week te houden in Goes. Ook zijn er plannen voor een drijvende markt en een drakenbootrace. Maar behalve spektakelstukken, heeft het Azië-jaar ook een serieuze kant. Verhulst: "We willen ook aandacht voor de armoede die er is in Azië en kijken wat we daarin kunnen betekenen."



Thailand

Om in de stemming te komen is burgemeester Verhulst zelf net op vakantie geweest in Thailand. "Een prachtige vakantie waarbij ik volop inspiratie heb opgedaan voor het Goes-Azië-jaar."