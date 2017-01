'Eerst m'n diploma halen, anders heb ik geen werk' (video)

MIDDELBURG - Met de aanstelling van de 29-jarige Rogier Veenstra zorgde zondag eersteklasser GOES voor een verrassing in het amateurvoetbal. Veenstra zelf is vooral blij met de kans die hij krijgt van de club. "GOES heeft vertrouwen in mij ondanks dat ik nog jong ben en weinig ervaring heb."

Avontuur

De aanstelling van Veenstra is verrassend omdat hij nog maar zes wedstrijden ervaring heeft als hoofdtrainer. Hij volgde in oktober de opgestapte Mart van Bree op als trainer bij tweedeklasser Zeelandia Middelburg. Toch vindt Veenstra niet dat deze stap te vroeg komt. "Die vraag heb ik mezelf ook gesteld, maar ik hou van avontuur en wil hogerop als voetbaltrainer."



B-junior van zestien

Veenstra spreekt over een moeilijke beslissing. "Bij Zeelandia Middelburg ligt mijn hart, maar ik wil hogerop. Ik heb als voorbeeld gegeven dat ik een B-junior van zestien jaar ook in het eerste laat debuteren als hij goed is. Ik denk dat GOES dat idee nu ook heeft. De club heeft vertrouwen in mij."



Druk op telefoon

Veenstra kreeg veel reacties op zijn aanstelling. "Ik heb het gisteren eerst aan de groep van Zeelandia Middelburg verteld. Daarna zijn we gaan trainen. Toen ik terug in de kleedkamer kwam, zag ik dat het 'druk' was op mijn telefoon."



John Karelse

Veenstra is bij GOES de opvolger van John Karelse, die aan het einde van het seizoen vertrekt. Grappig detail is dat Veenstra in 2006 als profvoetballer bij NAC Breda debuteerde toen Karelse hoofdtrainer was in Breda.



Nieuwe weg

Volgens Veenstra slaat GOES een nieuwe weg in met de aanstelling van een jonge trainer. "De trainers die GOES gehad heeft, waren ouder en hadden veel ervaring. Ik heb GOES heel erg bedankt met de kans die ik krijg." De club wil weer in de hoofdklasse spelen en de jonge spelersgroep bij elkaar houden.



Diploma

Voordat Veenstra echt aan de slag mag bij GOES, moet hij eerst zijn cursus TC1 afronden. Die volgt hij momenteel bij de KNVB in Zeist. "Ik moet nog vijf maanden. Het geeft wel wat meer druk. Ik moet het diploma ook wel halen, anders heb ik geen werk volgend seizoen, haha."



Zeelandia Middelburg

Het vertrek van Veenstra bij Zeelandia Middelburg betekent dat de zondag tweedeklasser op zoek moet naar een andere trainer. De club betreurt het vertrek van Veenstra, maar wenst hem veel succes bij GOES.