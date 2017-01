Goes wil discussie over jeugdzorg na tekort van een miljoen

GOES - Met zeventien verschillende maatregelen wil het dagelijks gemeentebestuur van Goes het tekort op de jeugdzorg aanpakken. Alleen al in de eerste negen maanden van 2016 kwam Goes meer dan een miljoen euro tekort. Burgemeester Verhulst vindt het tijd voor een breed politiek debat over de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg.

Twintig duurste cliënten

Uit de lijst van zeventien maatregelen valt op dat Goes de twintig duurste cliënten die gebruik maken van de jeugdzorg beter in beeld wil brengen. Ook wil de gemeente gaan onderzoeken of er geld is betaald voor kinderen van wie de ouders ergens anders wonen. Verder wil Goes sneller informatie als er een beroep wordt gedaan op jeugdzorg en de gemeente wil de zorg tegen een scherpere prijs gaan inkopen.



Zwaarste zorg

Burgemeester René Verhulst van Goes vindt dat een brede politieke discussie moet komen over de verantwoordelijkheid van de jeugdzorgd. "Wat is de verantwoordelijkheid van de ouders? En moet de gemeente wel op iedere hulpvraag reageren door automatisch de zwaarste zorg te gaan toepassen?"



Twee derde komt geld tekort

Vorig jaar ging de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg over van de Rijksoverheid naar de gemeenten. Twee derde van alle Nederlandse gemeenten kampt met financiële tekorten voor de jeugdzorg. Verhulst: "Je kan zeggen dat er meer geld nodig is. Maar je moet ook kijken naar waar de verantwoordelijkheden liggen."



Allerbeste zorg

Nu is het volgens Verhulst zo dat mensen die zorg nodig hebben ook gelijk kiezen voor de allerbeste zorg. "Dat snap ik heel goed", zegt hij. "Iedereen wil het beste voor zijn kind." Maar de burgemeester van Goes vindt ook dat er een discussie nodig is over een oplossing op het moment dat je de zorg niet meer kan betalen. Dan gaat het om de vraag welke hulp is er nodig en wat is er mogelijk."



Raadsvergadering

Op 12 januari debatteert de gemeenteraad van Goes over het tekort bij de jeugdzorg