Onderzoek dood Umaru nog niet af

OOST-SOUBURG - De resultaten van het onderzoek naar de dood van Umaru Sesay laten nog op zich wachten. Het Openbaar Ministerie heeft het toxicologisch onderzoek nog niet ontvangen en kan daardoor ook niet bekijken of er bij de aanhouding van Umaru iets mis is gegaan.

Dood

De 30-jarige Umaru Sesay liep 20 augustus verward en naakt over straat en overleed, nadat de politie pepperspray gebruikte om hem onder controle te krijgen. De man zou al langer psychische problemen hebben gehad.



Maanden

Het is inmiddels 4,5 maand verder en de onduidelijkheid duurt voort. Eerder werd gezegd dat een toxicologisch onderzoek gemiddeld drie maanden in beslag neemt. Waarom het onderzoek nog niet klaar is, is onduidelijk.



