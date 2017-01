Moskee biedt hulp aan in Bloemenbuurt (video)

Verrassing

Youssef Bouziani is woordvoerder van de Touba Moskee en raadslid voor de Partij van de Arbeid. Bovendien is hij Nederlander van Marokkaanse afkomst en woonachtig in het Middengebied. Toch was hij was net als velen verrast door de oudejaarsrellen: "Zoals bekend zijn veel inwoners van de Bloemenbuurt van Marokkaanse komaf. Bij ons is het ook een hele verrassing geweest dat er veel Marokkanen betrokken zouden zijn geweest. Dat is natuurlijk niet leuk."

Angel

Uit de risicoanalyse die de politie en de gemeente hebben gemaakt bleek niet dat er hevig gereld zou worden. Toch vindt Bouziani dat het beter had gekund: "Wat je nooit verwacht is een rel van deze orde. Ik denk dat de politie heel goed op de hoogte was van de mogelijk risico's. Ik denk dat het beter had gekund door vooraf een aantal lieden, die bekend waren, eruit te plukken. Dan had je de angel eruit gehaald."



Hulp moskee

Bouziani baalt dat de Marokkanen door de rellen weer negatief voor het voetlicht komen. Hij sluit zich daar niet voor af, maar zegt wel: "De jongens die dit gedaan hebben zijn allemaal Nederlanders. Laten we het niet gaan hebben over Marokkanen. Maar ik vind wel dat er een taak ligt voor de Marokkaanse gemeenschap en als de moskee als instituut daar aan kan bijdragen dan zullen we dat absoluut doen."



