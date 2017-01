Zeeuwse Roompot-renners blijven hopen op grote ronde (video)

Twee Zeeuwen

Door het vertrek van Antwan Tolhoek (naar LottoNL-Jumbo) en Johnny Hoogerland (gestopt) rijden er dit jaar twee in plaats van vier Zeeuwen voor Roompot - Nederlandse Loterij: Nick van der Lijke (afkomstig uit Middelburg) en Brian van Goethem, die tegenwoordig in Philippine woont. Voor Van der Lijke begint het seizoen al vroeg. Eind deze maand doet hij met de ploeg mee aan wedstrijden in Australië.



Goed laten zien

Het is voor het eerst dat Roompot - Nederlandse Loterij aan een wedstrijd zover van huis meedoet. "We hebben ons vorig jaar goed laten zien in de Ronde van Zwitserland met een ritzege voor Pieter Weening en de bergtrui voor Antwan Tolhoek", zegt Van Goethem.



Chauvinistische inslag

Zowel Van Goethem als Van der Lijke hoopt dat hun ploeg mee mag doen aan een grote ronde. "Onze ploeg staat op de kaart en veel organisaties zien onze komst graag tegemoet. Het is alleen te hopen dat de chauvinistische inslag bij de grote organisaties niet teveel een rol gaat spelen." Het is bekend dat de organisaties van de Tour en Giro vaak wildcards uitdelen aan teams uit hun eigen land. Roompot - Nederlandse Loterij deed nog niet mee aan een van de drie grote ronden.



Goede klasseringen

Van Goethem hoopt dit jaar goede uitslagen te kunnen rijden in de kleinere wedstrijden. Daarnaast wil hij de kopmannen van dienst zijn in de grote koersen. Van der Lijke wil er gelijk staan en hoopt op goede klasseringen in wedstrijden als de Volta Limburg Classic en de Tour of Norway.