Bijna hele ochtend geen treinverkeer in Zeeland (video)

Vooralsnog rijden de treinen vanaf station Vlissingen weer. Om 10.52 vertrok de eerste. #omroepzeeland pic.twitter.com/PgMDll5oYO — Anoek de Gardeijn (@AnoekDG) 7 januari 2017

Trein komt wel, trein komt niet

Op het station in Vlissingen overheerste vanochtend vooral onduidelijkheid. Niemand leek te weten wanneer er nu wel of niet een trein zou vertrekken. Om 10.52u vertrok er voor het eerst weer een trein met passagiers en vlak daarvoor reed een zogenoemde ijzeltrein weg, een lege trein die het spoor en de bovenleidingen ijsvrij moet maken. Rond dezelfde tijd vertrok er ook een bus vanaf het station richting Roosendaal, de chauffeur daarvan had nog geen afmelding ontvangen van de NS.

Balen

Op het station in Middelburg waren zaterdagmorgen ook enkele gestrande reizigers te vinden. Ze baalden. Zoals een vader die met twee jonge kinderen gepland had naar Rotterdam te gaan."Ik had nog gebeld. De NS zei dat ze om 10.30 uur weer zouden gaan rijden. Dat is dus niet zo. En dan is de stationsrestauratie ook nog dicht." Een andere mevrouw had plannen voor een reis naar Leidschendam. "Ik bel mijn man wel dat ie me weer moet komen ophalen en hopelijk kan ik vanmiddag nog. Het geplande bezoek is nogal belangrijk. "

Marike Konings in gesprek met wachtende reizigers

IJzeltreinen

De woordvoerder van de NS laat weten dat er vannacht wel ijzeltreinen hebben gereden in Zeeland. Met deze lege treinen kan voorkomen worden dat ijzel zich vasthecht aan de bovenleidingen. Maar volgens de NS heeft dat dus niet goed genoeg geholpen.

A58

De A58 tussen Bergen op Zoom en Vlissingen was zaterdagochtend goed begaanbaar. Stukken beter dan verderop in ieder geval. Want de A58 tussen knooppunt De Stok en knooppunt Princeville is tijdelijk afgesloten geweest. Vanochtend zijn daar tientallen ongelukken gebeurd.



Zeeuws-Vlaanderen

De situatie in Zeeuws-Vlaanderen viel ook mee. De plattelandswegen waren op sommige plekken door ijzel en sneeuw nog spekglad, maar de doorgaande wegen waren door het strooien goed berijdbaar. Voor zover bekend zijn er in Zeeuws-Vlaanderen geen ongelukken gebeurd door de gladheid.