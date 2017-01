Tanker vastgelopen op Oosterschelde

STAVENISSE - Op de Oosterschelde is vrijdagmorgen een tanker vastgelopen. Het 110 meter lange Duitse schip was niet geladen en leverde geen gevaar op voor de omgeving, zegt Rijkswaterstaat.

Vlotgetrokken

Rond 12.15 uur werd een eerste poging ondernomen om het schip vlot te trekken, maar dat mislukte. Bij de tweede poging rond 12.45 uur lukte dat wel en kon het schip op eigen kracht verder varen.



Oorzaak

Het schip liep vast op een zandplaat in het vaargebied de Witte Tonnen Vlije in de buurt van Stavenisse. De waterpolitie vermoedt dat een motorstoring de oorzaak is, maar onderzoekt dat nog.