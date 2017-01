Extra bedden op acute opname afdeling ADRZ

Griep

Bij ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen is het ook drukker dan normaal, vooral op de longafdeling. Dat is volgens een woordvoerder altijd wel rond deze tijd van het jaar, maar vanwege de griepepidemie is het extra druk. Bij ZorgSaam zijn geen extra bedden geplaatst. Wel zijn de patiënten van de longafdeling verspreid over de andere afdelingen.



Personeel

Van Lieshout zegt dat het niet vaak voorkomt dat er extra bedden worden geplaatst op zijn afdeling. Van de tien extra bedden waren er de afgelopen nacht negen bezet. Die patiënten zijn vandaag opgenomen op andere afdelingen in het ziekenhuis of naar een andere zorginstellingen gebracht.



Oorzaken

"Wat we ook steeds vaker zien, zijn patiënten met een complexe zorgvraag. Ouderen die bijvoorbeeld niet langer thuis kunnen blijven, maar eigenlijk ook niet in een ziekenhuis thuishoren. Voor die mensen probeer ik zo snel mogelijk passende zorg buiten het ziekenhuis te regelen." Of de extra bedden blijven of weer verdwijnen, kan Van Lieshout nog niet zeggen. "Het is elke dag weer opnieuw bekijken. Het gaat natuurlijk niet alleen om de bedden, maar ook om het personeel dat daar bijhoort."