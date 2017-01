Nieuwe commercieel directeur Zeeland Seaports

TERNEUZEN - Marjolein Warburg is de nieuwe commerciële directeur van havenbedrijf Zeeland Seaports. Ze is de opvolger van Dick Gilhuis, die deze zomer naar Cobelfret in Rotterdam vertrok.

Rotterdam

Marjolein Warburg staat nu aan het hoofd van het RPPC in Rotterdam; het Rotterdam Port Promotion Council. Ze was 13 jaar aan deze Rotterdamse promotie-organisatie verbonden.



Endemol

Voor het RPPC werkte Warburg bij het organisatieadviesbureau Twynstra Gudde. Daarvoor was ze manager bij Endemol.



Fusie

Zeeland Seaports is op dit moment in onderhandeling met de haven van Gent om tot een fusie te komen. De twee organisaties gaan dan verder onder één gezamenlijke naam.



Contouren

De contouren van de nieuwe Zeeuws-Gentse havenorganisatie moeten de komende maanden duidelijk worden. Wat voor rol de nieuwe commercieel directeur Warburg in die fusie-organisatie krijgt, is dus nog niet duidelijk.



