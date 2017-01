Zesde verdachte nieuwjaarsrellen meldt zich bij politie

Woning

Het gaat om een 19-jarige inwoner uit Vlissingen. Hij meldde zich rond 15:30 uur op het politiebureau, nadat agenten eerder vandaag bij zijn woning waren geweest. Waarop de 19-jarige is aangehouden.



Torentijd

De politie stelt een onderzoek in naar zijn betrokkenheid vanwege openlijke geweldpleging en brandstichting. De Vlissinger is net als de overige vijf verdachten ook naar het politiecellencomplex Torentijd in Middelburg gebracht, waar hij zal worden verhoord.



