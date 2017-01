De laatste modetrends van de Abdij (video)

Zeeuws

Ben de Reu heeft een origineel Zeeuws mannenpak uit begin van de vorige eeuw laten aanmeten. Het is zijn manier om de Zeeuwse identiteit uit te dragen. "Er zitten broekstukken op met de spreuk 'Eendracht maakt macht' en dat lijkt op de titel van het collegeprogramma van Zeeland: Krachten bundelen", vertelt hij. Vrijdagavond trekt hij het pak voor het eerst aan, maar zeker niet voor het laatst. "Ik wil het op bijeenkomsten in het land dragen om met trots de Zeeuwse identiteit uit te dragen."



Modeshow

Speciaal iets kopen voor een nieuwjaarsreceptie hoeft voor Carla Schönknecht niet. Dat doet ze alleen als het zo uitkomt. Vrijdagavond trekt ze een jurk aan van Addy van den Krommenacker. "Geen galajurk, maar een aansluitende olijfgroene. "Die heb ik deze zomer gekocht tijdens de modeshow die hij in Goes gaf. De herinnering aan het passen achter een gordijntje in een hoekje in de kerk is toch wel erg leuk", vertelt ze.

Zeeuwse complimenten

Tijdens de nieuwjaarsreceptie reikt de provincie ook de Zeeuwse complimenten uit. Dat zijn een soort Zeeuwse lintjes aan bedrijven, instellingen of personen die het afgelopen jaar iets bijzonders hebben gedaan voor de samenleving. Een Zeeuws compliment bestaat uit een certificaat en een bos bloemen.