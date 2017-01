Dronken automobilist rijdt dwars door plantsoen en tuinen

KLOOSTERZANDE - Een dronken automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag de tuin van een woning aan het Poolsplein in Kloosterzande ingereden. Hij probeerde er meteen weer vandoor te gaan maar een bewoner belette hem weg te rijden. Bij een blaastest bleek dat de man bijna tien keer te veel had gedronken.

Zwaar beschadigd

De automobilist, een 20-jarige inwoner van Koewacht, reed iets voor 02.20 uur tegen een houten paal aan en vloog dwars door een heg heen. Vervolgens reed hij door een gemeentelijk plantsoen en een tweede heg om uiteindelijk tot stilstand te komen op de erfafscheiding tussen twee woningen aan het Poolsplein. De auto van de dronkenlap raakte zwaar beschadigd. De bestuurder had zelf geen verwondingen.



​Rijbewijs ingenomen

Bij een ademanalyse blies de man 850 Ug/l, terwijl voor een beginnende bestuurder zoals hij de limiet 88 Ug/l is. Zijn rijbewijs werd meteen ingenomen. Rond 04.30 uur is de beschonken automobilist weer in vrijheid gesteld. De Officier van Justitie gaat bepalen of hij zijn rijbewijs terug krijgt. ​