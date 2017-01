Man en vrouw vast voor inbraken in Oosterland

Tip

​De politie had de tip gekregen dat er gestolen goederen in meerdere woningen in Oosterland zouden staan. Die spullen zouden zijn gestolen bij meerdere inbraken in het dorp.



​Invallen​

Daarom deed de politie donderdagavond tegelijkertijd invallen in drie woningen. De twee aangehouden verdachten waren in één van de drie woningen aanwezig tien de politie de woning binnenging, evenals meerdere gestolen spullen.



Autobedrijf

De eerste van de twee inbraken ​werd gepleegd tussen 28 en 30 december. Er was ingebroken in een autobedrijf aan de Van De Abeelestraat in Oosterland. Daarbij was een motor van het merk Kawasaki meegenomen.



​​Vernielingen

De tweede inbraak werd geplaagd tussen 5 en 12 januari. Er was ingebroken in een woning aan de Molenweg in Oosterland. Bij deze inbraak werden vernielingen aangericht en werd een grote hoeveelheid goederen meegenomen, zoals een televisie, audio apparatuur, elektrisch gereedschap en fitnessapparatuur.



​Gestolen​ motor

In de woning waar de twee verdachten zijn opgepakt, vond de politie de gestolen motor, maar ook spullen uit de woning aan de Molenweg, zoals de televisie en elektrisch gereedschap. De twee verdachten zijn overgebracht naar een politiecel in Torentijd. Ze zitten nog vast.



Vrachtwagen

​In een andere woning werden het witgoed en de fitnessapparatuur gevonden uit de woning aan de Molenweg. Voor het verplaatsen van deze gestolen spullen moeten de daders volgens de politie een vrachtwagen of iets dergelijks hebben gebruikt. Daarom gaat de politie ervan uit dat er nog meerdere aanhoudingen in deze zaak gaan plaatsvinden. ​