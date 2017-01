Bergmann betuigt spijt: ik had raad moeten informeren

Ziek gemeld

In juni heeft directeur Gerrie Ruijs zich ziek gemeld nadat een rapport was uitgelekt over haar functioneren. Volgens de Commissie Demmers, die onderzoek deed naar het functioneren van Ruijs, zouden medewerkers onder meer door Ruijs worden bedreigd en geïntimideerd. Sinds de ziekmelding van Ruijs is Elie van Strien waarnemend directeur van de organisatie.



Niet op de hoogte

De gemeenteraden waren nog niet op de hoogte van de problemen bij de veiligheidsregio toen het rapport uitlekte. De SP wilde destijds weten of de burgemeesters en wethouders wel wisten wat er speelde, zeker omdat burgemeester Bergmann in het bestuur zit van Veiligheidsregio Zeeland.



Interpellatiedebat

In december diende de SP een verzoek in tot het interpellatiedebat dat vanavond is geweest. De SP wilde dat de "doofpot" zou worden opengebroken.



Geen inzage

Dat burgemeester Bergmann nu spijt betuigd over de informatievoorziening rond dit debacle, betekent overigens nog niet dat de vertrouwelijke stukken nu wel openbaar worden gemaakt. Het Algemeen Bestuur van de VRZ heeft eerder al besloten dat er geheimhouding op deze stukken zit. Bergmann gaat dit wel opnieuw aankaarten in het bestuur.



Motie van wantrouwen

De SP diende aan het einde van het interpellatiedebat een motie van wantrouwen in tegen burgemeester Bergmann. Alle andere partijen in de gemeenteraad stemden daar niet mee in zodat de SP daarin alleen stond.