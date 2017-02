AED-marktleider is verhuisd naar Vlissingen

VLISSINGEN - De AED-specialist Medisol is verhuisd naar Vlissingen. Tot de verhuizing zat het bedrijf in een pand aan de Arnesteinweg in Middelburg. Vorig jaar heeft Medisol het gebouw van de voormalige drukkerij ADZ aan de Mercuriusweg in Vlissingen gekocht. Dat is verbouwd en wordt binnenkort in gebruik genomen.

'Op de groei gekocht'

Medisol is specialist in reanimatieapparatuur en -hulpmiddelen. Het pand in Vlissingen fungeert als magazijn en distributiecentrum. In eerste instantie wordt alleen de benedenverdieping gebruikt, maar volgens directeur Pieter Joziasse is het pand op de groei gekocht. "We hebben nog een verdieping waar we personeel kunnen huisvesten."



'Explosieve groei'

Het bedrijf heeft volgens Joziasse de laatste jaren een explosieve groei doorgemaakt. De omzet steeg van 6 miljoen euro in 2015 naar bijna 9 miljoen in 2016. Maar ook op het gebied van personeel en logistiek is er veel veranderd. Waar Joziasse het bedrijf in 2001 begon samen met zijn compagnon Edwin Roelse, telt het bedrijf nu 31 medewerkers.



Marktleider

In Nederland is Medisol marktleider op het gebied van AED's. Daarnaast is het bedrijf actief in 16 Europese landen met 20 webshops. Alle artikelen, van AED’s en AED-accessoires tot reanimatiepoppen, worden voortaan aan alle landen geleverd vanuit het distributiecentrum in Vlissingen.

'Veel meer ruimte'

Magazijnmedewerker Ricardo van Aggelen is in z’n nopjes met zijn nieuwe magazijn: "In ons vorige pand stonden al onze artikelen tot aan het dak. En dan was het vaak nog niet voldoende. Nu heb ik veel meer ruimte."



Vuurwerkshow

De officiële opening van het nieuwe pand is op 10 februari. Burgemeester Bas van den Tillaar van de gemeente Vlissingen neemt de opening voor zijn rekening. Als afsluiting is er na de opening rond 18:30 uur een vuurwerkshow.



Lees ook:

- Van werken op de ambulance naar een omzet van zes miljoen

- Bax, Mike de Houck en Medisol winnen Gouden Gazelle

- Defibrillatoren testen op vorstschade