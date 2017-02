Kinderen leren programmeren in Vlissingen (video)

VLISSINGEN - Tientallen leerlingen van Zeeuwse basisscholen hebben zaterdag meegedaan aan een cursus computer programmeren in Vlissingen. Het gaat om een zogeheten CoderDojo, een evenement dat is over komen waaien uit Ierland.

Experimenteren

Initiatiefnemer René Romijn is met deze cursussen begonnen in Middelburg. Hij heeft zelf een IT-bedrijf en ging eerder met zijn zoon naar CoderDojo-dagen in Rotterdam. Daarna besloot hij om deze ook in Zeeland te beginnen. CoderDojo is begonnen in Ierland en heeft via Engeland en België, Nederland bereikt. CoderDojo is een non-profit wereldwijd initiatief voor kinderen die het leuk vinden met computers te experimenteren.



Heel Zeeland

Voor de cursus zijn vooral leerlingen uit Walcheren uitgenodigd. Volgens Elly Hilgers van ZIGZAG, een stichting die het initiatief ondersteunt, is er gestart met een uitnodiging voor 54 basisscholen op Walcheren en een paar op Noord- Beveland en Zuid-Beveland gestuurd. De verwachting is dat kinderen die dichterbij Vlissingen wonen, sneller zullen komen dan wanneer de afstand groter is. Zaterdagmiddag deden er ruim negentig kinderen mee.

Professionals gezocht

Voor de begeleiding van de CoderDojo-middagen is de organisatie nog op zoek naar professionals uit de ICT-sector die het leuk vinden jonge mensen te begeleiden. Daar zijn verschillende bedrijven voor benaderd. En startende ondernemers bij DOK41 in Vlissingen, de plaats waar de cursus gehouden wordt. Het is de bedoeling dat er in de toekomst op meer plaatsen in Zeeland CoderDojo-dagen gehouden worden.