Karelse volgt Pennings op bij VC Vlissingen

VLISSINGEN - John Karelse is volgend seizoen trainer van VC Vlissingen. De uit Wemeldinge afkomstige Karelse volgt Ruud Pennings op, die vertrekt naar Halsteren. Karelse is nu nog trainer van GOES en is werkzaam bij de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland. Zijn werk bij JVOZ blijft hij ook volgend seizoen doen.

Stap omhoog

Voor Karelse, die als doelman in het profvoetbal onder meer uitkwam voor NAC Breda en Newcastle United, is zijn overgang naar hoofdklasser VC Vlissingen een stap omhoog. Bij GOES werkt hij dit seizoen in de zondag eersteklasse. Karelse is bezig aan zijn tweede seizoen bij GOES. De Bevelandse club stelde eerder al Rogier Veenstra aan als trainer voor het nieuwe seizoen.

Halsteren

VC Vlissingen-trainer Ruud Pennings vervolgt zijn trainerscarrière in Brabant. Hij gaat aan de slag bij Halsteren, dat net als VC Vlissingen uitkomt in de hoofdklasse B van het zondagvoetbal.