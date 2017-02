Raadsleden Vlissingen hopen op clementie van ministerie (video)

VLISSINGEN - De politieke partijen in de gemeenteraad van Vlissingen hopen op clementie van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In een rapport dat donderdagavond in de gemeenteraad is gepresenteerd, staat dat Vlissingen nog veel meer moet bezuinigen dan ze nu al doet.

Artikel 12

Vlissingen heeft al flink gesnoeid in onder meer kunst en cultuur en is van plan de gemeentelijke belastingen flink te verhogen. Dat moet, omdat de gemeente de artikel 12-status heeft, vanwege torenhoge schulden. Vlissingen staat nu onder financiële curatele van de provincie Zeeland en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die gaan Vlissingen helpen, op voorwaarde dat er zoveel mogelijk wordt bezuinigd.

Bodem

Tijdens de raadsvergadering spraken fracties uit dat er in Vlissingen niet veel meer te bezuinigen valt. Veel is al weggesneden, en de leefbaarheid van de stad zou in gevaar komen. "Ik heb zoiets van: we bezuinigen al zoveel. Boekhoudkundig moet dat misschien, maar we hebben ook nog te maken met de meneer en mevrouw op straat", zegt raadslid Lilian Janse van de SGP.

Broekriem

In het rapport staat dat Vlissingen nog meer moet bezuinigen en dat de broekriem best verder kan worden aangehaald. Zo geeft Vlissingen volgens het ministerie nog steeds relatief veel uit aan educatie, kunst en aan werkvoorziening Orionis, die mensen aan een baan moet helpen. Ook kunnen de gemeentelijke belastingen nog verder omhoog en zouden méér leegstaande panden van de hand kunnen worden gedaan.